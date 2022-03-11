Череповчанин втайне от жены взял по ее паспорту несколько кредитов

В Череповце 28-летний мужчина взял по паспорту супруги несколько микрокредитов. О долге женщина узнала от представителя микрофинансовой организации, который обратился с заявлением в полицию и рассказал, что женщина не выполняет договорные обязательства.

«Участковый уполномоченный полиции Анастасия Пелипенко пообщалась с череповчанкой и выяснила, что женщина ничего не знает о займах и никогда их не оформляла. Работая по заявлению, участковый уполномоченный установила причастность к преступлению мужа череповчанки», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На допросе в полиции мужчина признался в том, что втайне от супруги оформил на ее имя несколько кредитов, а деньги тратил на собственные нужды. Всего муж потерпевшей оформил 7 микрокредитов на общую сумму почти в 100 000 рублей.

По факту мошенничества в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.