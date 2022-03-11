Череповчанин втайне от жены взял по ее паспорту несколько кредитов

11.03.2022 [Общество]

В Череповце 28-летний мужчина взял по паспорту супруги несколько микрокредитов. О долге женщина узнала от представителя микрофинансовой организации, который обратился с заявлением в полицию и рассказал, что женщина не выполняет договорные обязательства.

«Участковый уполномоченный полиции Анастасия Пелипенко пообщалась с череповчанкой и выяснила, что женщина ничего не знает о займах и никогда их не оформляла. Работая по заявлению, участковый уполномоченный установила причастность к преступлению мужа череповчанки», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На допросе в полиции мужчина признался в том, что втайне от супруги оформил на ее имя несколько кредитов, а деньги тратил на собственные нужды. Всего муж потерпевшей оформил 7 микрокредитов на общую сумму почти в 100 000 рублей.

По факту мошенничества в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

 

Тэги: мошенничество, кредит, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде задержали участника несогласованной акции против действий ВС РФ
Сегодня в Вологде простятся с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына
Совет солдатских матерей: «мы считаем своим гражданским долгом помочь семьям военнослужащих»
Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии
Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации
Мэр Череповца рассказал о хитрой схеме бесплатного проезда на общественном транспорте

Похожие новости

В Нюксенском районе мошенник продал мужчине ОСБ плиты из магазина строительных материалов, выдав их за свои

Деньги за плиты злоумышленник забрал себе, а потерпевший не получил заказанные стройматериалы

622
0

Суд в Вологде заочно арестовал директора управляющей компании, который присвоил взносы жильцов обслуживаемого дома на капремонт

Мужчина объявлен в международный розыск

1866
0

Мошенник из Ростовской области продал несуществующие колёсные диски жителю Вологодского района

Выяснилось, что злоумышленника уже арестовали за аналогичные преступления

894
0

Мошенник, выманивший больше двух миллионов рублей у жительницы Шексны, отправится в колонию

Подсудимый частично признал вину и сказал, что женщина обманула суд в показаниях, так как хотела выйти за него замуж

1483
0

В Вологде руководителя строительных фирм Светлану Шабурину суд признал виновной в мошенничестве

Общая сумма похищенных средств граждан, организаций, банка и департамента строительства области составила более 450 млн рублей

3325
0

Вологжанин продал прохожему игровую приставку, которую взял в аренду по найденному на улице паспорту

Выяснилось также, что ранее он украл из магазина 15 палок колбасы, три из которых потерял

1349
0

Житель Вологды сдал в разборку два чужих КАМАЗа

Он покупал машины в рассрочку, но не платил продавцам деньги

1236
0

В Череповце ищут пострадавших от мошеннических действий компании «Финико»

Организаторы компании похищали средства вкладчиков

1556
0

35-летнего жителя Череповца будут судить за мошенничество на шесть миллионов рублей

Некоторые жертвы — знакомые мужчины — брали кредиты и отдавали обвиняемому деньги

1526
0

Двоих сотрудников УФСИН из Сокола осудили за мошенничество

Им назначены наказания в виде штрафов

2423
0

В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей

Женщина занималась работой с VIP-клиентами 

6076
0

Сотрудников кич-городецкого лесничества подозревают в мошенничестве

Лесники выписывали древесину на умерших граждан

1416
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Режим закрытия неба на юге России продлили до 20 марта
ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса
Хоккеисты «Северстали» проиграли третий матч подряд московскому «Динамо»
В Вологодской области 15 учреждений готовы принять граждан для прохождения альтернативной гражданской службы
В Вологде скончался известный писатель и публицист Роберт Балакшин
Череповчанин втайне от жены взял по ее паспорту несколько кредитов
Вологодская ветеринария ежемесячно получает двести обращений о нарушении правил содержания животных
 
10.03.2022 [Общество]

Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

552
0
10.03.2022 [БлогоVO]

Еще немного наблюдений за ценами — только мой личный опыт

515
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

949
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика