Продукция из российской древесины с апреля не сможет продаваться как FSC-сертифицированная

11.03.2022 [Экономика]

Международное Правление FSC приняло решение приостановить действие всех торговых сертификатов в России и Беларуси и заблокировать все поставки контролируемой древесины из этих двух стран в связи со сложившейся ситуацией в регионе.

Это решение вступит в силу 8 апреля.

«Это означает, что древесина и лесоматериалы из России и Беларуси не могут использоваться в FSC-сертифицированной продукции или продаваться как сертифицированные FSC где-либо в мире, пока продолжается конфликт в регионе. FSC продолжит внимательно следить за ситуацией и готов принять дополнительные меры для защиты целостности системы», — говорится в официальном обращении правления.  

Однако FSC предоставит держателям сертификатов лесоуправления в России возможность сохранить свои сертификаты лесоуправления FSC, но без возможности продажи древесины как FSC-сертифицированной.

«FSC был вынужден принять сложное решение. В отличие от других, мы не спешили, так как хотели услышать разные мнения участников системы сертификации и потребности заинтересованных сторон — это лежит в основе системы FSC. Решение основано на требованиях нормативной базы FSC, которая не позволяет закупать древесину из лесного сектора, если он ассоциируется с вооруженными конфликтами», - отметил руководитель отдела по обеспечению целостности цепочки поставок и разрешению споров FSC International Марк Джессел.

В Вологодской области держателями добровольного сертификата на лесоуправление Лесного попечительского совета (FSC) являются 10 компаний, среди которых такие крупные лесозаготовительные предприятия, как Холдинговая компания «Вологодские лесопромышленники», ОАО ЛПХ «Кипелово», ОАО ЛПХ «Череповецлес». 

5 марта генеральный директор АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» Александр Шаньгин провел онлайн-встречу с коллективом, где обозначил будущее предприятий Группы компаний.

«Нашей с вами Компании 30 лет. За эти годы пройден не один кризис. Были и совсем тяжелые времена. Но с такой международной ситуацией мы все с вами столкнулись впервые. Впереди огромная неопределенность, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы с ней справиться. Вместе с нашими финансистами мы провели анализ ситуации и можем говорить о значительном запасе прочности. У нас налажены давние партнерские отношения с покупателями нашей продукции, и они хотят оставаться нашими клиентами.
Мы держим связь с участниками рынка и органами власти, чтобы понимать, как минимизировать возможные риски; как реагировать на изменения, чтобы поддержать и бизнес, и тех, кто обеспечивает его работу, — всех вас», — отметил Александр Шаньгин.

На текущий момент уже принято решение не останавливать ключевые инвестиционные проекты, флагманом которых является ООО «Плитвуд».

Тэги: лес, древесина, FSC

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