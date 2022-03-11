В Вологде утвердили план отключения горячей воды на лето

11.03.2022 [Общество]

Администрация города утвердила план летних ремонтных работ и гидравлических испытаний на теплосетях, — пишет GorodVO.

Администрацией Вологды утвержден «Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год».

По плану в домах Южного района областной столицы горячая вода будет отключена уже 23 мая, а снова появится в кранах 21 июня.

Также почти на целый месяц останется без горячей воды и Центральный район.  Её здесь не будет с 18 июля по 16 августа.

В остальных микрорайонах отключения будут не такими масштабными — до двух недель. А некоторых жителей вообще переключат на другие котельные. Ознакомиться со сводным планом ремонтных работ можно по ссылке.

 

 

Тэги: горячая вода

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