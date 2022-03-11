В Вологде утвердили план отключения горячей воды на лето

Администрация города утвердила план летних ремонтных работ и гидравлических испытаний на теплосетях, — пишет GorodVO.
Администрацией Вологды утвержден «Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год».
По плану в домах Южного района областной столицы горячая вода будет отключена уже 23 мая, а снова появится в кранах 21 июня.
Также почти на целый месяц останется без горячей воды и Центральный район. Её здесь не будет с 18 июля по 16 августа.
В остальных микрорайонах отключения будут не такими масштабными — до двух недель. А некоторых жителей вообще переключат на другие котельные. Ознакомиться со сводным планом ремонтных работ можно по ссылке.