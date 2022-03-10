Следственный комитет запустил свой канал в Телеграмм для обращения граждан

10.03.2022 [Общество]

Информационный центр Следственного комитета России запустил канал в Телеграмме для оперативной связи с населением. 

Теперь граждане России могут напрямую обратиться в том числе к председателю СК РФ Александру Бастрыкину в Телеграмме. Канал информационного центра Следственного комитета Российской Федерации находится по адресу: t.me/infocentrskrf с

«Информационный центр — новое подразделение, созданное главой ведомства для круглосуточного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения граждан. В Информационном центре работают сразу несколько электронных каналов связи. Особой популярностью пользуется аккаунт в социальной сети Инстаграм @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Для пользователей социальной сети „ВКонтакте“ также доступна круглосуточная связь через приемную Председателя СК России vk.com/preimnaya_bastrikina и группу Информационного центра vk.com/infocentrskrf; в Одноклассниках — через группу ok.ru/group/61254572769397», — сообщают в СК РФ.

Кроме этого, для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

— «Ребенок в опасности»;

— «Телефон доверия»;

— «Остановим коррупцию»;

— «Давление на бизнес»;

— «Справочная информация».

Ежедневно в Информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений от граждан со всей страны. Сотрудники информационного центра в оперативном режиме обрабатывают сообщения и дают на них ответы. 

Тэги: следственный комитет

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