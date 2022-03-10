Вологодская полиция ищет очевидцев ДТП на улице Сергея Преминина

10.03.2022 [Происшествия]

Сотрудники следственного отдела полиции Вологды разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось 6 ноября прошлого года около дома № 12 по улице Сергея Преминина.

По информации полиции, автомобиль ВАЗ-2110, двигаясь по улице Сергея Преминина, при повороте направо на прилегающую территорию сбил женщину — пешехода.

«После совершения ДТП водитель оставил место происшествия. В результате аварии женщина — пешеход, 1957 года рождения, получила тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении городского отдела ГИБДД.

Всех, кто располагает какой — либо информацией по данному факту, просят позвонить по телефонам: 8 (8172) 76 — 31- 55 или 76-50-50.

Тэги: ДТП, очевидец, полиция

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