Вологодская полиция ищет очевидцев ДТП на улице Сергея Преминина

Сотрудники следственного отдела полиции Вологды разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось 6 ноября прошлого года около дома № 12 по улице Сергея Преминина.

По информации полиции, автомобиль ВАЗ-2110, двигаясь по улице Сергея Преминина, при повороте направо на прилегающую территорию сбил женщину — пешехода.

«После совершения ДТП водитель оставил место происшествия. В результате аварии женщина — пешеход, 1957 года рождения, получила тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении городского отдела ГИБДД.

Всех, кто располагает какой — либо информацией по данному факту, просят позвонить по телефонам: 8 (8172) 76 — 31- 55 или 76-50-50.