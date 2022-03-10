Вологжанка отправилась в колонию за неуплату алиментов

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию двоих детей 2016 г. р. 27-летняя жительница Вологды три года назад была лишена родительских прав.

Мальчики-двойняшки были направлены на проживание в специализированный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. На мать решением суда возлагалась обязанность по оплате алиментов в размере 0,5 прожиточного минимума.

«Несмотря на это, гражданка, являясь трудоспособной, алименты не платила, меры к официальному трудоустройству не предпринимала, предпочитая случайные заработки. Разовые поступления денежных средств в размере от 500 до 1500 рублей были несоизмеримы с общей суммой задолженности, которая достигла более 220 тысяч рублей на двоих детей», — рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

В результате против женщины было возбуждено уголовное дело за «неуплату алиментов». Суд посчитал доказательства по статье обоснованными и отправил вологжанку в колонию-поселение на 5 месяцев.

В ФССП напомнили, что 10 января 2022 года в РФ вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики алиментов даже при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Только лицо, полностью погасившее задолженность, освобождается от уголовной ответственности.