Вологжанка отправилась в колонию за неуплату алиментов

10.03.2022 [Общество]

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию двоих детей 2016 г. р. 27-летняя жительница Вологды три года назад была лишена родительских прав.

Мальчики-двойняшки были направлены на проживание в специализированный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. На мать решением суда возлагалась обязанность по оплате алиментов в размере 0,5 прожиточного минимума.

«Несмотря на это, гражданка, являясь трудоспособной, алименты не платила, меры к официальному трудоустройству не предпринимала, предпочитая случайные заработки. Разовые поступления денежных средств в размере от 500 до 1500 рублей были несоизмеримы с общей суммой задолженности, которая достигла более 220 тысяч рублей на двоих детей», — рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

В результате против женщины было возбуждено уголовное дело за «неуплату алиментов». Суд посчитал доказательства по статье обоснованными и отправил вологжанку в колонию-поселение на 5 месяцев.  

В ФССП напомнили, что 10 января 2022 года в РФ вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики алиментов даже при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Только лицо, полностью погасившее задолженность, освобождается от уголовной ответственности.

 

Тэги: алименты, уголовное дело, исправительные колонии

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