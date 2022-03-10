Арбитражный суд признал право собственности Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Вологде за православным приходом

В Вологде арбитражный суд признал право собственности на здание церкви Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Кирилловской Ямской слободе за местной религиозной организацией Православного прихода.

С таким иском Православный приход обратился в суд к администрации города.

«Комитет по охране культурного наследия Вологодской области в отзыве указал, что спорное здание объектом культурного наследия не является, однако указал, что данный объект входит в предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место „Покровская слобода, XV–XIX вв.“, разрушенное здание на данном участке отнесено к ценным объектам историко-градостроительной среды», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

В архивном фонде Вологодской духовной консистории указано, что «Церковь построена в конце XVIII века тщаянием прихожан, разделяется на теплую и холодную. Первая освящена в 1787 году, вторая в 1797 году». В настоящее время на территории храма проходят вечерние и утренние богослужения, проводятся ремонтные работы, установлены информационные аншлаги.