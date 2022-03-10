Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

10.03.2022 [Общество]

На фоне санкций, люди, страдающие сахарным диабетом, встревожены тем, что могут остаться без инсулина и медизделий для терапии сахарного диабета.  В аптеках уже сложно найти импортный инсулин. 

По информации издания «Коммерсантъ» в Союзе профессиональных фармацевтических организаций связывают это с «ажиотажным спросом потребителей». При этом там отмечают, что большая часть препаратов для больных сахарным диабетом производится внутри страны и беспокоиться, достаточно ли инсулина на российском рынке, не стоит. 

Но если инсулина и хватит всем, то вот системы мониторинга сахара в крови, в России точно не производятся. Также пациенты, болеющие сахарным диабетом уверены, что лишатся качественного инсулина, портов, игл, помп и расходников. 

Фото NewsVo

«Пациентка с диабетом, автор популярного блога о жизни с этим заболеванием Дина Доминова подтверждает, что проблема актуальна и для взрослых. По ее словам, в аптеках практически во всех городах в свободной продаже инсулинов нет, скупают на год вперед „все, что можно“. Детям оригинальные препараты выдают по рецепту, взрослые от поликлиник могут получить, как правило, только отечественные биосимиляры. Она напоминает, что аналоги есть далеко не у всех оригинальных препаратов, при этом выбор конкретного инсулина „не каприз, а потребность организма“», — пишет Коммерсант. 

В Вологде люди тоже жалуются, что нет расходников к помпам и спрашивают у друг друга, где можно купить инсулин. Говорят, что в аптеках пусто. 

В Вологодском Объединении больных сахарным диабетом пояснили, что дефицит инсулина в розничных аптеках, действительно, возник. Люди скупают препараты. Но поставщики, тем временем, не отказываются от поставок инсулина. Проблема может возникнуть только с системами мониторинга. Они подорожают на фоне общей инфляции и курса валют. Их доставляют из-за границы. 

«В бюджете на инсулин деньги выделены, есть запас на 5-7 месяцев. В марте будут проходить новые закупки и поставщики подтверждают, что поставки инсулина будут», — говорит руководитель общественной организации «Объединение больных сахарным диабетом» Елена Шилова. 

Она отмечает, что 90% инсулина, которые получают наши соотечественники, производится на территории России. Этот инсулин зарекомендовал себя хорошо. 

«Кроме того все зарубежные производители подтвердили свою работу с Россией. Но Вологодская область получает инсулин в основном, из Калуги. То есть те, кто получает инсулин по рецептам, могут точно не переживать. Тест-полоски также закуплены на год вперед. Даже больше чем обычно. И это тоже российские производители», — продолжает Елена Шилова. 

В Вологодской области сейчас 12 000 человек, которые страдают диабетом. Все они могут получать инсулин по рецепту. 

По мнению Елены Шиловой сейчас адекватным решением будет только закупка систем мониторинга, так как их не выдают бесплатно.

В то же время компания Novo Nordisk, являющаяся одним из ведущих мировых производителей инсулина, прокомментировала ситуацию с поставками этого препарата в сложившихся обстоятельствах.

«В настоящее время нам ничего неизвестно о каких-либо перебоях с поставками наших препаратов в России. Мы полагаем, что ограничения пока не затронут поставки лекарств в Россию», — сказали в пресс-службе компании.

По инициативе Минздрава РФ в правительстве создана межведомственная рабочая группа, которая возьмет под контроль ситуацию с лекарственным обеспечением россиян в нынешних политически и экономически сложных условиях. 10 марта в Минздраве сообщили, что основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок.

Тэги: санкции, диабет, инсулин

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