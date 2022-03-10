В Соколе 8 марта ревнивый мужчина убил соперника во время застолья

10.03.2022 [Происшествия]

В Соколе 8 марта совершено убийство в ходе ссоры между бывшим мужем и бывшем сожителем женщины.

По данным следствия, оба мужчины пришли к сокольчанке в гости, чтобы отпраздновать 8 марта.  

«Ночью, после совместного распития спиртного, когда хозяйка квартиры спала, ее бывший 34-летний сожитель, испытывая возникшее чувство ревности, взял нож и несколько раз ударил им в шею и туловище бывшего 36-летнего супруга женщины. Убедившись, что пострадавший скончался, злоумышленник попытался укрыть следы содеянного, переместив тело потерпевшего на улицу и оставив его рядом с хозяйственной постройкой. Вернувшись в квартиру женщины, он лег спать», — рассказали в региональном управлении СК.

Тело погибшего обнаружили рано утром прохожие, которые сообщили об этом в полицию. В тот же день подозреваемый в убийстве был задержан и допрошен.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.   

 

Тэги: убийство, подозреваемый

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