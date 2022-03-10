Четыре золотые медали завоевали вологодские пловцы на Первенстве СЗФО

10.03.2022 [Спорт]

Четыре золотые медали и одну бронзу завоевали вологжане в первые два дня Первенства СЗФО по плаванию, который проходит во Дворце спорта «Юность» в Калининграде.

Вологодскую область на соревнованиях представляют подопечные тренера Андрея Алешина —  Анастасия Маркова, Иван Киселев, Данил Бакай, Никита Романов, Георгий Сергеев, Алексей Коковин, Денис Некрасов и Александр Кузьмич.

В первые два соревновательных дня турнира сборная Вологодской области завоевала 4 золотые и 1 бронзовую медаль.

Двукратными победителями соревнований стали Анастасия Маркова и Иван Киселев. Настя финишировала первой на дистанциях 100 метров баттерфляем с результатом 59.63 и 200 метров баттерфляем с результатом 2:11.64. Иван Киселев стал лучшим на дистанции 50 метров брассом с результатом 29.80 и 200 метров брассом за 2:22.54.

Также отметим мужскую сборную в эстафете 4×200 вольным стилем — вологжане обновила рекорд области в этой дисциплине.

Первенство Северо-Западного федерального округа продлится до 11 марта.

Тэги: плавание, первенство СЗФО

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде задержали участника несогласованной акции против действий ВС РФ
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Сегодня в Вологде простятся с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Вологодский УОМЗ передается в государственный холдинг
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына
Совет солдатских матерей: «мы считаем своим гражданским долгом помочь семьям военнослужащих»
Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии
Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации

Похожие новости

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на международных соревнованиях по плаванию

XV международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» прошли в Санкт-Петербурге

1075
0

Анастасия Маркова завоевала бронзовую медаль международных соревнований по плаванию

Турнир на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова начался накануне в Санкт-Петербурге

883
0

Вологжанка Анастасия Маркова в очередной раз стала чемпионкой России по плаванию

Настя одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге в «коротких» бассейнах

1135
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро этапа кубка мира FINA по плаванию

При этом Анастасия установила новый юношеский рекорд России

928
0

2,9 млн рублей выделили из бюджета Вологды на занятия для второклассников в бассейнах

Занятия организуют еженедельно, курс рассчитан на 15 уроков для юных вологжан

803
0

Еще две медали завоевала вологжанка Анастасия Маркова на Чемпионате Европы по плаванию

Это "золото" и "бронза"

821
0

Вологжанка Анастасия Маркова стала чемпионкой Европы по плаванию среди молодежи

Первенство Европы по плаванию среди молодежи, в котором принимают участие девушки 14-17 лет и юноши 15-18 лет, проходит в Риме с 6 по 11 июля

1065
0

Шесть медалей завоевал череповчанин Александр Беляев на всероссийских соревнованиях по плаванию

Соревнования проводились среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата

843
0

Вологжанка Анастасия Маркова войдет в юношескую сборную России по плаванию

Она примет участие в Первенстве Европы

1030
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро международного турнира по плаванию

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 21 и 22 декабря

976
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро Чемпионата России по плаванию

На дорожки бассейна для участия в национальном старте вышли более 500 сильнейших российских пловцов

1103
0

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на Чемпионате России по плаванию

Соревнования проходят в Казани

947
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Следственный комитет запустил свой канал в Телеграмм для обращения граждан
Вологодская полиция ищет очевидцев ДТП на улице Сергея Преминина
В Вологде в Череповце закрыты почти все мобильные пункты вакцинации
Вологжанка отправилась в колонию за неуплату алиментов
Гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев оставил свой пост
ПСБ начал прием заявок от бизнеса на кредиты по ставке до 8,5%
Арбитражный суд признал право собственности Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Вологде за православным приходом
 
10.03.2022 [Общество]

Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

353
0
10.03.2022 [БлогоVO]

Как вам кабачок за 559 рублей килограмм?

99
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

904
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика