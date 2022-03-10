Четыре золотые медали завоевали вологодские пловцы на Первенстве СЗФО

Четыре золотые медали и одну бронзу завоевали вологжане в первые два дня Первенства СЗФО по плаванию, который проходит во Дворце спорта «Юность» в Калининграде.

Вологодскую область на соревнованиях представляют подопечные тренера Андрея Алешина — Анастасия Маркова, Иван Киселев, Данил Бакай, Никита Романов, Георгий Сергеев, Алексей Коковин, Денис Некрасов и Александр Кузьмич.

В первые два соревновательных дня турнира сборная Вологодской области завоевала 4 золотые и 1 бронзовую медаль.

Двукратными победителями соревнований стали Анастасия Маркова и Иван Киселев. Настя финишировала первой на дистанциях 100 метров баттерфляем с результатом 59.63 и 200 метров баттерфляем с результатом 2:11.64. Иван Киселев стал лучшим на дистанции 50 метров брассом с результатом 29.80 и 200 метров брассом за 2:22.54.

Также отметим мужскую сборную в эстафете 4×200 вольным стилем — вологжане обновила рекорд области в этой дисциплине.

Первенство Северо-Западного федерального округа продлится до 11 марта.