Завершается реставрация нескольких древних артефактов, найденных на севере Вологодской области

Реставрация коллекции археологических артефактов из кости подходит к завершению в Вологодском филиале Центра Грабаря.

– Изделия были созданы за 8 тысяч до нашей эры и относятся к стоянке эпохи мезолита, которая когда-то находилась на левом берегу реки Модлоны, впадающей в озеро Воже, на территории современной Вологодской области, – сообщает «Вологдареставрация».

Раскопки на этом участке проводит экспедиция Череповецкого государственного университета под руководством кандидата исторических наук Натальи Косоруковой.

Археологи нашли и отправили на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря наконечники стрел игловидного типа, зубчатые наконечники рыболовных острог, подвески в виде прямоугольных пластинок с просверленным отверстием и подвески из зубов животных с нарезкой.

Также сообщается, что среди находок есть интересное изделие с двумя просверленными отверстиями, предназначение которого пока не известно.

Сначала эти находки исследуют специалисты, а затем они поступят в экспозицию Череповецкого музея археологии.

