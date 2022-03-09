В Вологде пьяный водитель за рулём Газели врезался в заправку на улице Преображенского

09.03.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего пьяного мужчину, который за рулём Газели врезался в заправку на улице Преображенского.

Инцидент произошёл 7 марта около 4:00. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что мужчина не справился с управлением и врезался в витрину здания.

«В результате столкновения разбилось стекло и повредился шкаф с товаром. Подсчитывается сумма ущерба», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось также, что задержанный ранее привлекался к ответственности за пьяное вождение и его лишили водительских прав. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: пьяный водитель, заправка

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде задержали участника несогласованной акции против действий ВС РФ
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Ученые и научные журналисты России выступили против специальной военной операции в Украине
Вологодский УОМЗ передается в государственный холдинг
Сегодня в Вологде простятся с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
Олег Дерипаска: «Умножайте кризис 1998 года минимум на три»
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына
Жители Вологодского района заявили, что слушания по объединению их сельских поселений в округ прошли без них
Музей «Семенково» под Вологдой заявил о проведении Масленицы

Похожие новости

Пьяный житель Череповца угнал УАЗ Патриот и врезался на нём в сугроб

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела и составили несколько протоколов

1110
0

Пьяный житель Шексны угнал «Опель Астра» из автосервиса

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

885
0

В Вологодском районе задержали пьяного мужчину без прав за рулём трактора

Водителя задержали, а трактор Т-25 отвезли на спецстоянку

932
0

В Чагодощенском районе задержали пьяного водителя на угнанной машине

Подозреваемый знал, как открыть автомобиль, так как раньше его ремонтировал. Он признался, что хотел продать авто.

1038
0

В Вологде задержали пьяного водителя без прав

За рулём ВАЗ-2107 он совершал опасные манёвры и создавал аварийные ситуации

2001
0

В Череповце пьяный юноша угнал машину отчима, устроил аварию и скрылся с места ДТП

Авто отправили на спецстоянку, а молодого человека задержали

1071
0

В Вологде пьяный водитель врезался в дерево во дворе на улице Медуницинской

Он пояснил, что после застолья его знакомая не смогла вызвать такси, и он повёз её домой

1014
0

В Вологде росгвардейцы задержали пьяную девушку без прав за рулём «Рено Логан»

Она с трудом стояла на ногах и несвязно говорила

1261
0

Суд освободил жителя Вологды от ответственности за пьяную езду

Выяснилось, что за рулём был брат мужчины, который представился полицейским его именем и показал его военный билет

1635
0

В Череповце пьяный водитель за рулём «Нивы» наехал на бордюр и перевернулся

Инцидент произошёл на проспекте Строителей 19 ноября в 14:15

2464
0

Пьяный водитель катался по Череповцу на «Порш Кайен»

Его задержали росгвардейцы

1639
0

Житель Великоустюгского района получил пять с половиной лет колонии за пьяное вождение

При задержании он убежал от полицейских и вёл себя неадекватно: то засыпал, то вёл себя агрессивно

1238
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников в Украине
Завершается реставрация нескольких древних артефактов, найденных на севере Вологодской области
В Вологде пьяный водитель за рулём Газели врезался в заправку на улице Преображенского
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Жителя Череповца будут судить за уклонение от службы в армии
Галина Фалалеева стала Послом культуры Союза женщин России
В Вашкинском районе суд взыскал больше 50 тысяч рублей с женщины, чья собака покусала ребёнка
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

4418
0
09.03.2022 [БлогоVO]

Мы постепенно, но уверенно убираем маленькие автобусы с городских маршрутов

280
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

822
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика