В Вологде пьяный водитель за рулём Газели врезался в заправку на улице Преображенского

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего пьяного мужчину, который за рулём Газели врезался в заправку на улице Преображенского.

Инцидент произошёл 7 марта около 4:00. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что мужчина не справился с управлением и врезался в витрину здания.

«В результате столкновения разбилось стекло и повредился шкаф с товаром. Подсчитывается сумма ущерба», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось также, что задержанный ранее привлекался к ответственности за пьяное вождение и его лишили водительских прав. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.