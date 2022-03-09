Жителя Череповца будут судить за уклонение от службы в армии

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу.

По версии следствия, с 2016 года обвиняемый, являясь призывником и не имея законных оснований для освобождения от военной службы, не являлся по повесткам в военкомат.

«В ходе расследования обвиняемый признался следователям, что уклонялся от призыва, так как решил для себя, что не хочет служить в армии», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.