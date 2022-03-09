Галина Фалалеева стала Послом культуры Союза женщин России

Галина Фалалеева, директор Вологодской картинной галереи и член правления Вологодского отделения Союза журналистов России получила звание посла культуры Союза женщин России.

– Новое почетное звание учреждено Союзом женщин России в 2021 году. Это знак признания особых заслуг региональных отделений, членских организаций Союза и их партнеров в реализации проектов в сфере культуры и образования в рамках направления «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни» основной программы деятельности Союза женщин России «Равенство. Развитие. Мир в 21 веке», – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Звание «Посол культуры Союза женщин России» присваивается за успехи в сохранении и развитии единого культурного пространства, укрепление связи поколений и духовно-нравственных основ, воспитание патриотизма и содействие социальной активности в сфере сохранения народного и семейного творчества.

С прошлого года звание «Посол культуры Союза женщин России» присвоено уже 80 кандидатам региональных отделений и членских организаций Союза журналистов России. Галина Фалалеева окончила Вологодское музыкальное училище и Петрозаводскую государственную консерваторию, работала педагогом в музыкальной школе и Вологодском областном музыкальном училище. С 2007 по 2019 год работала в областном департаменте культуры, с 2015 года возглавляла управление государственной политики в сфере культуры и искусства. С 2019 года возглавляет Вологодскую областную картинную галерею. Также сообщается, что Галина Фалалеева принимала участие в разработке стратегии, определяющей направления и показатели развития отрасли «Культура» в регионе до 2030 года, участвовала в реализации крупнейших культурных областных проектов и фестивалей.

