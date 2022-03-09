Россиянам разрешили скупать золото в слитках без НДС

Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость операции по реализации банками драгметаллов в слитках физическим лицам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщает ТАСС, поправки, которые вносятся в Налоговый кодекс, направлены на урегулирование вопроса использования драгметаллов в слитках в инвестиционных целях физическими лицами. Раньше приобретение физическими лицами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%. Отмечается, что эта система являлась основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики.

По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны физических лиц на драгметаллы в слитках составляет до 50 тонн в год или 15% от производства. При этом во многих странах мира, где инвестиционное золото НДС не облагается, фиксируется высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частного сектора, например, в Германии, США, Китае, Индии и Таиланде.

Закон запрещает применять специальные налоговые режимы в ювелирной отрасли, как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий. Общий объем дополнительных поступлений НДС в связи с отменой возможности применения специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли оценивается в 20-30 млрд рублей, уточняется в пояснительной записке.

Как ранее отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вложения в драгметаллы могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.