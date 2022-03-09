Новая выставка откроется в Музее кружева в Вологде 10 марта

09.03.2022 [Культура]

Торжественная церемония открытия выставки «Выплетая историю кружевом…» пройдет 10 марта в Вологодском музее кружева.

— Впервые для широкой публики будут представлены авторские изделия кружевной фабрики «Северные узоры». Новое предприятие в сфере кружевоплетения — фабрика «Северные Узоры» была создана в 2018 году. Предприятие производит кружево в сцепной технике плетения, начиная с разработки технических рисунков до готовой продукции, — рассказывают организаторы мероприятия.

В экспозиции будут представлены более 150 уникальных авторских изделий из коллекции этого вологодского предприятия: предметы одежды и аксессуары — пальто, косынки, палантины, жилеты, куртки, воротники, пояса. Также посетители смогут увидеть интерьерную и сувенирную продукцию — скатерти, дорожки, салфетки, панно, новогодние игрушки, небольшие цветочные мотивы, знаки зодиака.

— Отдельным блоком будут представлены комплекты одежды, декорированные кружевом. Такая одежда может быть актуальной круглый год, нарядной и повседневной, гламурной и спортивной, но всегда изысканно красивой, — говорится в анонсе выставки.

Торжественное открытие мероприятия состоится 10 марта в 16:00 в Музее кружева по адресу: Вологда, Кремлевская площадь, 12. Посетить выставку можно с 11 марта по 4 сентября.

Возрастное ограничение: (6+).

Тэги: музей кружева, выставка

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