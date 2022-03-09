В Нюксенском районе мошенник продал мужчине ОСБ плиты из магазина строительных материалов, выдав их за свои

09.03.2022 [Происшествия]

В Нюксенском районе полицейские раскрыли мошенничество в отношении 23-летнего местного жителя.

Он рассказал, что перевёл неизвестному мужчине 38,5 тысяч рублей за ОСБ плиты, но не смог получить стройматериалы, а продавец перестал выходить на связь. Подозреваемым оказался 18-летний житель города Жуковский Московской области. Его задержали.

Задержанный рассказал, что по телефону заказал в магазине стройматериалов в селе Тарногский Городок 70 ОСБ плит и пообещал оплатить товар после получения. Далее он связался с потерпевшим и предложил ему купить плиты по выгодной цене. Тот согласился и злоумышленник сообщил в магазин, что стройматериалы нужно привезти на адрес пострадавшего.

Когда мужчине привезли плиты, он отправил 38,5 тысяч рублей мошеннику, а доставившему груз водителю сказал, что оплатил товар. Тот ответил ему, что организация не получила деньги и не отдал ему стройматериалы. Решив разобраться в ситуации, пострадавший снова позвонил мошеннику, но тот перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: мошенничество, дистанционное мошенничество, уголовное дело, стройматериалы

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