Официальные источники заявляют об 11 умерших от коронавируса вологжанах

09.03.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 890 новых случаев коронавируса. Накануне в статистике говорилось о 901 новом случае. 1870 человек выздоровели, 11 человек умерли, 15 человек госпитализированы. Свежие данные опубликованы 9 марта на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 173 797 пациентам. Большая часть из них — 173 797 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 476 человек.

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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