Вологодский теннисист взял серебро Первенства СЗФО среди юниоров

09.03.2022 [Спорт]

В поселке Сиверский Ленинградской области на протяжении 5 дней более 90 спортсменов из 8 регионов Северо-Запада боролись за право участия в финале Первенства России.

Сборную команду Вологодской области представляли вологжанин Михаил Молоков, а также воспитанники череповецкой ДЮСШ № 4 Дмитрий Кирилов и Андрей Трошин.
Дебютантам Первенства СЗФО — спортсменам череповецкой ДЮСШ не хватило опыта на равных противостоять сильнейшим спортсменам региона. У Дмитрия Кирилова в итоге лишь 15 место, у Андрея Трошина — 21 место.

Михаил Молоков в упорных поединках финальной сетки сумел отстоять бронзовую награду, завоевав путёвку на Первенство страны.
Кроме того, медали серебряного достоинства завоёваны Михаилом Молоковым в мужском парном разряде со спортсменом из Калининграда, а также — в парном смешанном разряде с теннисисткой из Архангельска.

«Стоит отметить особый накал борьбы с участием Михаила в финале смешанного поединка с лидерами Первенства — мастерами спорта, судьба которого решилась лишь на балансе в пятом сете при досадной «игре сетки в пользу соперников», — говорится в сообщении областного Центра спортивной подготовки.

Тэги: теннис, Первенство

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