Лекция о котильонах, шляпных булавках и других милых вещах прошлого пройдет в Вологде 12 марта

09.03.2022 [Культура]

Лекция «Прекрасная эпоха в деталях» пройдет 12 марта в музыкальном зале музея «Мир забытых вещей» в Вологде. На встрече будут представлены антикварные и винтажные вещи, которыми пользовались дамы и кавалеры прошлого — украшения, повседневные мелочи, веера и многое другое.

— На каком мероприятии уместен черный веер и что могут поведать запонки и чашка о своем владельце? Правда ли, что даже у самой скромной дамы к концу 19-го века был свой паж? Что такое французская слоновая кость и чем тульские бриллианты знамениты в Европе? Поговорим о кадрилях, котильонах, о рекламных веерах, острых шляпных булавках и роли носового платочка и бальной книжечки, о курьёзах и радостях из жизни аристократии, вспомним классику, — рассказывают о мероприятии сотрудники музея.

О подробностях бытования мелочей прошлого расскажет культуролог и коллекционер Екатерина Андрейченко.

Возрастные ограничения 6+.

Тэги: лекция, музей

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