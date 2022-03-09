Лекция о котильонах, шляпных булавках и других милых вещах прошлого пройдет в Вологде 12 марта

Лекция «Прекрасная эпоха в деталях» пройдет 12 марта в музыкальном зале музея «Мир забытых вещей» в Вологде. На встрече будут представлены антикварные и винтажные вещи, которыми пользовались дамы и кавалеры прошлого — украшения, повседневные мелочи, веера и многое другое.

— На каком мероприятии уместен черный веер и что могут поведать запонки и чашка о своем владельце? Правда ли, что даже у самой скромной дамы к концу 19-го века был свой паж? Что такое французская слоновая кость и чем тульские бриллианты знамениты в Европе? Поговорим о кадрилях, котильонах, о рекламных веерах, острых шляпных булавках и роли носового платочка и бальной книжечки, о курьёзах и радостях из жизни аристократии, вспомним классику, — рассказывают о мероприятии сотрудники музея.