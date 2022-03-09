В Череповце «Банно-прачечным комбинатом» будет руководить местная автоколонна

09.03.2022 [Общество]

В Череповце будет ликвидировано МУП «Банно-прачечный комбинат». Реорганизация пройдет 1 мая. После ликвидации предприятия его сотрудники войдут в штат других муниципальных организаций, которые разделят функции комбината.

Работники предприятия написали письмо в череповецкие СМИ, в котором выразили несогласие с таким решением властей. Текст письма публикует портал Gorodche.ru.

«Наше предприятие существует на рынке много лет, мы работаем, принося городу прибыль. Сейчас мы занимаемся стиркой всех детских садов города Череповца, коммерческих предприятий, а также принимаем население в наших банях, мы не являемся убыточным предприятием, штат работников работает на предприятии много лет, зная все нюансы. Вчера мы получили известия, что нашу прачечную с детскими садами забирает автоколонна № 1456 как готовый бизнес, а бани забирает аквапарк „Радужный“.

Автоколонна № 1456 является убыточным предприятием, почему мы должны отдавать готовый бизнес тем, кто не имеет понятия об этой сфере? Откуда они возьмут деньги на его развитие, если у них постоянные долги? Как вообще автобусы связаны со стиркой? Почему бани мы должны отдать аквапарку?

У нас есть строгий отлаженный механизм работы, зачем брать и рушить прибыльное предприятие? Чтобы помочь другим МУПам закрыть свои минусы? Наши виды деятельности просто загубят… Почему люди, которые работали годами, должны идти на улицу? Ведь у всех семьи, дети, внуки кредиты и ипотеки… Крик души, просьба о помощи, все против нас, всем все равно…», — написано в обращении.

Помощник мэра города Сергей Климушкин пояснил порталу, что ликвидируют только предприятие, а люди останутся работать на своих местах. В автоколонне № 1456 от комментариев отказались.

Сейчас в муниципальном унитарном предприятии Череповца «Банно-прачечное хозяйство» числятся 54 сотрудника, в его состав входят две городские бани.

Тэги: баня, ликвидация, МУП

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