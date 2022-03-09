Количество продаваемых с торгов объектов незавершенного строительства в Вологде увеличивается с каждым годом

Департамент имущественных отношений администрации города Вологды опубликовал информацию об отчуждении объектов незавершенного строительства с публичных торгов. В ней отмечено, что с каждым годом количество продаваемых с торгов объектов незавершенного строительства увеличивается.

«В случае прекращения срока действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставленного для завершения строительства, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. Данная мера направлена на сокращение сроков введения в оборот „долгостроев“», — говорится в сообщении департамента имущественных отношений, который наделен полномочиями по продаже с публичных торгов объектов незавершенного строительства на территории города и является организатором аукционов по их продаже.

В департаменте отмечают, что арендаторы земельных участков не всегда успевают завершить строительство в сроки, установленные договором аренды, количество продаваемых с торгов объектов незавершенного строительства ежегодно увеличивается.

«Так за 2019 год с торгов продано 2 объекта, за 2020 год — 4 объекта, за 2021 года — 4 объекта, в настоящее время назначены торги по 1 объекту и по 6 объектам незавершенного строительства ведётся работа по подготовке документов для их продажи с торгов»

Вся информация о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, раздел «Строительство».