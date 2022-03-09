Мэр Вологды прокомментировал приостановку TikTok в России

09.03.2022 [Общество]

6 марта сервис TikTok заявили, что ограничивают работу приложения в России. Социальная сеть приостановила распространение нового контента и прямые эфиры.

В последнее время TikTok активно использовал мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что ограничения, наложенные на соцсети, не повлияют на взаимодействие властей и общества.

«Главный плюс социальных сетей — это диалог, возможность напрямую общаться с людьми. У меня есть аккаунты во многих сетях, и я продолжаю там свою работу. „ВКонтакте“, в Telegram, „Одноклассниках“, „Яндекс.Дзен“. Даже если все соцсети будут ограничены, продолжим работать. Будем продолжать встречаться. В интернете действительно сейчас стало много недостоверной и попросту фейковой информации. Ложные „новости“ не должны вбивать клин между нами», — сказал он.

Мэр Вологды Сергей Воропанов выкладывал ролики с фильтром Snapchat, который помещает членов группировки Grove Street из игры в GTA: San Andreas в реальный мир, а также рассказывал о правилах пешехода под нецензурную песню. 

Тэги: тик-ток, Сергей Воропанов

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