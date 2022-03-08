В Вологодской области выздоровевших от коронавируса в 2,5 раза больше заболевших

08.03.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 901 новый случай заболевших коронавирусом. Накануне статистика говорила о 942 новых случаях. 2408 человек выздоровели, 12 человек госпитализированы, 8 не справились с болезнью.

Свежие данные опубликованы 8 марта на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 172 907 пациентам. Большая часть из них — 149 456 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 465 человек.

 

Тэги: коронавирус, пандемия
Сюжет: Пандемия коронавируса

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