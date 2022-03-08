Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии

08.03.2022 [Общество]

Вологодским городским судом шесть человек получили различные штрафы за участие в несогласованном публичном мероприятии 6 марта на площади Революции в Вологде.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов области, троим вологжанам и одной вологжанке суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Еще один человек привлечен к административной ответственности за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» с общей суммой штрафа в 12000 рублей. Один человек арестован на трое суток.

Кроме того, ещё один житель Вологды, который дважды был привлечен к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, получил штраф в 180 000 рублей.
 

 

Тэги: штраф, митинги

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