Сборная Вологодской области заняла первое место в соревнованиях СЗФО РФ по боксу

Сборная Вологодской области заняла первое место в командном зачете на Первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок до 17 лет, который проходил в городе Волхов, Ленинградской области, с 1 по 5 марта 2022 года.

Звание лучшего боксёра и путевку на юниорское Первенство России оспаривали 109 спортсменов — 99 мужчин и 10 женщин из 9 субъектов Российской Федерации.

В составе сборной Вологодской области выступили боксеры ДЮСШ Боевых искусств г. Вологды и спортсмены СШОР «Витязь». Всего в копилке нашей сборной 14 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Победителями в своих весовых категориях стали: Павел Жигульский (до 63.5 кг.), Наджид Джафаров (- 67 кг.) и Максим Бахарев (- 75 кг.), который также выполнил норматив Мастера спорта.