За сутки в Вологодской области выявили 942 новых случая заболевания коронавирусом

В Вологодской области выявили 942 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

2460 пациентов выздоровели, 10 умерли. Такие данные 7 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф

В целом по России за сутки выявлено 73 162 новых случая заболевания. 122 619 пациентов выздоровели, 671 умер.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 172 006 случаев заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 147 048 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3457 человек.