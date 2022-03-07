За сутки в Вологодской области выявили 942 новых случая заболевания коронавирусом

07.03.2022 [Общество]

В Вологодской области выявили 942 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

2460 пациентов выздоровели, 10 умерли. Такие данные 7 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф

В целом по России за сутки выявлено 73 162 новых случая заболевания. 122 619 пациентов выздоровели, 671 умер.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 172 006 случаев заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 147 048 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3457 человек.

Тэги: коронавирус, статистика
Сюжет: Пандемия коронавируса

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