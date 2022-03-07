Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации

07.03.2022 [Общество]

Президиум Ганзейского союза нового времени (ГСНВ) из-за событий в Украине решил приостановить членство в организации 16 российских городов, в том числе Вологды, Великого Устюга, Белозерска и Тотьмы.

Сроки приостановки членства не названы. Сообщает Интерфакс.

Ганзейский торгово-политический союз (Ганза) существовал в Европе в XIV–XVI веках. Одним из наиболее активных партнеров Ганзы был Великий Новгород.

В 1980 году по традициям средневековой Ганзы был сформирован Ганзейский союз нового времени (ГСНВ) со штаб-квартирой в Любеке. В состав этой организации вошли более 170 городов из полутора десятков стран с населением около 20 млн человек. 

Тем временем, власти Великоустюгского района сообщили, что не собирается отказываться от Ганзейских дней, которые запланированы на июль. 

Тэги: ганзейские дни, санкции

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