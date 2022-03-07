Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара

07.03.2022 [Экономика]

Центр управления регионом Вологодской области зафиксировал рост вопросов об отсутствии сахара в торговых сетях региона.

«В последние дни вологжане начали массово скупать сахарный песок в магазинах. Ажиотаж провоцирует повышение стоимости на продовольствие. В магазинах региона жители скупили месячный запас сахара, из-за этого в торговых сетях наблюдается его временный дефицит», — сообщили в ЦУР.

Там заверяют, что товар появляется на прилавках. Выкладка в торговых залах происходит по определённому графику. Поставки сахара в Вологодскую область ожидаются в ближайшие дни — 8 и 9 марта. Сейчас ситуацию с наличием сахарного песка контролируют Министерство сельского хозяйства, Минпромторг и Сахарный союз РФ.

Тэги: кризис, санкции, продукты

ТОП НЕДЕЛИ

Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест
В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов
В Вологде задержали участника несанкционированной акции против действий ВС РФ
Ученые и научные журналисты России выступили против специальной военной операции в Украине
Ъ: Экспорт «Северстали» в Европу остановился
Вологодский УОМЗ передается в государственный холдинг

Похожие новости

«Свеза»: введенные экономические санкции оказали определенное влияние на нашу деятельность

Однако, все свои обязательства компания постарается выполнить

912
0

Олег Дерипаска: «Умножайте кризис 1998 года минимум на три»

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, выступая на Красноярском экономическом форуме, что страну ожидает «жесточайший» трехлетний кризис

1638
0

В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции

Однако просят людей не паниковать

2749
0

Вологодский губернатор заявил, что область вышла из коронавирусного кризиса

«Все эти полтора года пандемии на 112 крупнейших компаниях сокращение численности произошло только на 0,2%, то есть удалось сохранить производство, мощности, отгрузку продукции и занятость», — сказал Кувшинников в интервью ТАСС

1589
0

Удар в спину: как коронакризис превратил мебель в непозволительную роскошь

Мелкие производители мебели и фасадов в Вологодской области с трудом переживают кризис

3740
0

Расходы бюджета Вологды в 2020 году урежут на 300 млн рублей

На эту сумму уменьшены лимиты по различным программам

9262
0

Вологодский конный клуб «Белояр» просит о помощи в покупке сена лошадям

Просьбу о помощи опубликовала на своей странице директор клуба Наталья Пронина

1266
0

Прекратившим деятельность бизнесменам в Вологодской области пообещали доплату к пособию по безработице

Региональная доплата полагается гражданам, находившимся с 10 февраля 2020 года в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,  прекратившим предпринимательскую деятельность после 1 марта 2020 года и признанным в установленном порядке безработными

1602
1

В правительстве Вологодской области ликвидируют антикризисный штаб

Глава региона Олег Кувшинников заявил, что область преодолела кризисные явления и вышла на «траекторию устойчивого роста»

2953
3

28% организаций, работающих в Вологодской области, убыточны

Общая сумма убытка, который понесли в январе-августе этого года фирмы региона, превышает 1,8 млрд. рублей

3700
0

Череповчанин из-за безденежья решил покончить с собой, прыгнув с Октябрьского моста

 Спасатели его обогрели и дали денег на маршрутку до дома

3179
0

Вологодский машзавод признан банкротом: за развал предприятия никого не накажут

Ответственности за развал старейшего вологодского предприятия не понесет никто

13177
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сборная Вологодской области заняла первое место в соревнованиях СЗФО РФ по боксу
За сутки в Вологодской области выявили 942 новых случая заболевания коронавирусом
Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Житель Сокольского района арестован по подозрению в убийстве собутыльника
ХК «Северсталь» проиграл московскому «Динамо» с разницей в две шайбы
Мошенники обманули жителя Череповца на 53 тысячи рублей при покупке автомобиля
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

4220
0
06.03.2022 [БлогоVO]

В сентябре 2000 года во время строительства нового автодорожного моста через реку Ковду в деревне Варницы был разрушен ценнейший культурный слой в самом сердце Старого Усолья

763
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

636
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика