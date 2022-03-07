Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара

Центр управления регионом Вологодской области зафиксировал рост вопросов об отсутствии сахара в торговых сетях региона.

«В последние дни вологжане начали массово скупать сахарный песок в магазинах. Ажиотаж провоцирует повышение стоимости на продовольствие. В магазинах региона жители скупили месячный запас сахара, из-за этого в торговых сетях наблюдается его временный дефицит», — сообщили в ЦУР.

Там заверяют, что товар появляется на прилавках. Выкладка в торговых залах происходит по определённому графику. Поставки сахара в Вологодскую область ожидаются в ближайшие дни — 8 и 9 марта. Сейчас ситуацию с наличием сахарного песка контролируют Министерство сельского хозяйства, Минпромторг и Сахарный союз РФ.