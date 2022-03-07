Житель Сокольского района арестован по подозрению в убийстве собутыльника

07.03.2022 [Происшествия]

В Сокольском районе вынес постановление о заключении под стражу 63-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собутыльника. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

По версии следствия, инцидент произошёл 4 марта 2022 года на даче подозреваемого в городе Кадников. Во время застолья хозяин дома поссорился с 64-летним потерпевшим и ударил его ножом в грудь, отчего тот скончался.

«После этого мужчина сообщил о содеянном родственникам, в дальнейшем он был задержан правоохранителями на месте. В ходе допроса подозреваемый признался следователям в содеянном», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: убийство, пьянка, арест, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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