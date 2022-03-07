ХК «Северсталь» проиграл московскому «Динамо» с разницей в две шайбы

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в третьем матче ¼ финала Западной конференции КХЛ.

Счёт был открыт в середине второго периода. Первое взятие ворот Владислава Подъяпольского было отменено по причине игры высоко поднятой клюшкой со стороны игроков «Динамо», но почти тут же «динамовец» Станислав Галиев вновь вывел свою команду вперёд. На этот раз уже по всем правилам.

Череповчанам удалось отыграться в начале третьего периода после гола Кирилла Пилипенко в большинстве. Но почти сразу гости вновь вышли вперёд, а в середине третьего периода Владислав Ефремов установил окончательный счёт, 3:1 в пользу московского «Динамо».

«Сегодня вышли психологически неготовыми. Давно при своих болельщиках не играли. Тем более, полный Дворец пришёл. Почти два периода нас сковало. Ничего не получалось. В третьем отступать было некуда, появились моменты. Сравняли. Жалко, эту контратаку пропустили. Обидный гол. При счёте 1:2 могли сравнять, но… Где-то в Москве повезло, здесь не повезло. Везёт тому, кто везёт. Серия продолжается», сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Счёт в серии до четырех побед стал 2:1, только уже в пользу «Северстали». Следующий матч в этом противостоянии пройдёт 8 марта в Череповце.