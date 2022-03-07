Мошенники обманули жителя Череповца на 53 тысячи рублей при покупке автомобиля

27-летний житель Череповца стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже автомобиля по выгодной цене. Мужчина связался с продавцом, который попросил его внести предоплату, так как якобы желающих приобрести авто очень много. Потерпевший отправил на указанный собеседником счёт 53 тысячи рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

Аналогичным способом злоумышленники выманили 3000 рублей у 23-летнего жителя Череповца, который тоже хотел купить машину и 3060 рублей у вологжанина, который нашёл в интернете объявление о продаже шин.

Ещё один пострадавший — 20-летний житель Вологодского района — решил купить в интернете часы, оплатил покупку, но так и не получил товар. Сумма ущерба составила 16 037 рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.