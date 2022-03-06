Череповецкую волейбольную «Северянку» покинула доигровщица Александра Миленко

06.03.2022 [Спорт]

Украинская доигровщица череповецкой «Северянки» Александра Миленко покинула волейбольную команду.

В Череповце девушка провела два сезона, став двукратным победителем Высшей лиги «А» в составе «Северянки», сезона 2020/21 и 2021/22.

«К сожалению, внешние обстоятельства сложились так, что Александре Миленко пришлось покинуть Череповец и нашу страну», — говорится в сообщении, опубликованном в группе команды в соцсети.

Напомним что 24 февраля 2022 года президент России принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины.

«Пожелаем Саше удачи! Всё будет хорошо, всё изменится и мы обязательно встретимся снова!», — также говорится в сообщении в группе команды «Северянка» в соцсети.

Тэги: волейбол, Северянка
фото со страницы команды "Северянка" в соцсети

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