Череповецкую волейбольную «Северянку» покинула доигровщица Александра Миленко

Украинская доигровщица череповецкой «Северянки» Александра Миленко покинула волейбольную команду.

В Череповце девушка провела два сезона, став двукратным победителем Высшей лиги «А» в составе «Северянки», сезона 2020/21 и 2021/22.

«К сожалению, внешние обстоятельства сложились так, что Александре Миленко пришлось покинуть Череповец и нашу страну», — говорится в сообщении, опубликованном в группе команды в соцсети.

Напомним что 24 февраля 2022 года президент России принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины.