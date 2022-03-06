В Вологде задержали участника несанкционированной акции против действий ВС РФ

06.03.2022 [Общество]

В Вологде на площади Революции полицейские задержали 28-летнего жителя посёлка Кубенское — участника несанкционированной акции против действий Вооружённых сил РФ.

«В отношении мужчины сотрудники полиции составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ „Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности“. Материал будет направлен в суд», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Соответствующая статья была внесена в КоАП РФ 4 марта 2022 года. Максимальное наказание, которое грозит задержанному — административный штраф в 100 тысяч рублей.

Тэги: акции, задержание

ТОП НЕДЕЛИ

Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине
В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест
В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов

Похожие новости

Сторож из Великого Устюга перевёл мошенникам 140 тысяч рублей за акции «Газпрома»

Так и не получив ценные бумаги, мужчина написал заявление в полицию

1504
0

В Вологде перекрыли тротуар у здания правительства области

Ограждения также поставлены вокруг площади Революции и у гайд-парка на улице Воровского

7045
0

Защитники набережной Вологды решили устроить «Искусственный пикник» 

Он запланирован на вечер пятницы, 7 июня: 
«Расстилаем искусственный газон и рисуем мелками искусственные цветы на бетоне. Зачем? Чтобы показать насколько мертва набережная без живой зелени»

1877
0

Вологжан приглашают принять участие в акции в соцсетях, посвященной деревенской прозе 20 века

Акцию проводит музей-квартира Василия Белова.

1424
0

Исследование Newsvo: вологжане накапливают менее двух литров мусора в день

Это объем на одного человека.

10709
14

Камерный театр Вологды поставит рок-оперу по повести Василя Быкова «Альпийская баллада»

Премьера запланирована на апрель 2019 года

2360
0

Правительство Вологодской области продало 2,6 тысячи акций МРСК «Северо-Запада» за 138,6 рублей

Аукцион состоялся в сентябре

4145
3

В Вологде не разрешили провести забастовку избирателей в сквере на Кремлевской площади

Городские власти ответили, что «территория на Кремлевской площади от улицы Сергея Орлова до проспекта Победы является сквером», где запрещено проведение митингов, шествий и демонстраций

7785
4

В Вологде согласовали установку кубов Навального в центре города

Кубы разрешили поставить 18, 20 и 21 октября

3583
6

Участники автопробега дружбы «Берлин-Москва» встретились с вологодскими поисковиками

Вологодские поисковики рассказали о своей работе, а также обратились к гостям из Германии с просьбой помочь в поиске родственников немецкого солдата, обнаруженного в ходе поисковой экспедиции

2276
0

Организаторы мероприятия в честь Дня космонавтики в Вологде обратились к полиции из-за флага КПРФ

Одну пенсионерку довели до слез

7360
15

Вологжанам предлагают украсить окна домов куклами

Акция приурочена к Международному дню кукольника

2532
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкую волейбольную «Северянку» покинула доигровщица Александра Миленко
В Вологде задержали участника несанкционированной акции против действий ВС РФ
Роскомнадзор заблокировал «Медиазону», Republic и «7х7»
За сутки в Вологодской области выявили 1126 новых случаев заболевания коронавирусом
Вологжанин пытался украсть из магазина 16 пачек сливочного масла
Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ до истечения срока их действия
В Великом Устюге из-за технической неисправности сгорел «Опель Вектра»
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

4113
0
06.03.2022 [БлогоVO]

В сентябре 2000 года во время строительства нового автодорожного моста через реку Ковду в деревне Варницы был разрушен ценнейший культурный слой в самом сердце Старого Усолья

436
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

537
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика