В Вологде задержали участника несанкционированной акции против действий ВС РФ

В Вологде на площади Революции полицейские задержали 28-летнего жителя посёлка Кубенское — участника несанкционированной акции против действий Вооружённых сил РФ.

«В отношении мужчины сотрудники полиции составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ „Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности“. Материал будет направлен в суд», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Соответствующая статья была внесена в КоАП РФ 4 марта 2022 года. Максимальное наказание, которое грозит задержанному — административный штраф в 100 тысяч рублей.