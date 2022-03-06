Роскомнадзор заблокировал «Медиазону», Republic и «7х7»

06.03.2022 [Политика]

Роскомнадзор заблокировал сайты еще трех изданий. Под блокировку попали «Медиазона» (включено в реестр иноагентов), Republic (внесен в реестр иноагентов) и «7×7». Их адреса появились в реестре запрещенных сайтов.

4 марта Republic объявил, что скрыл часть материалов о войне в Украине, а часть изменил.

«Кроме того, в дальнейшем мы вынуждены отказаться от оперативного освещения украинских событий, сосредоточившись на оценках, мнениях, аналитике и описании последствий. Причем и в этих жанрах, вероятно, придется проявлять большую осторожность и пользоваться эзоповым языком», — сообщали журналисты. Однако, это не спасло издание от блокировки.

«Роскомнадзор прислал редакции сетевого издания „7×7 — Горизонтальная Россия“ уведомление о блокировке нашего сайта из-за информации о ситуации вокруг так называемой „военной операции“ на территории Украины. Мы заверяем своих читателей, что при любых раскладах продолжим делать честные тексты о том, что происходит в российских регионах, как гражданское общество объединяет людей отстаивать их права и о событиях, которые влияют на всех нас», — сообщила о блокировке издание «7×7».

Роскомнадзор объяснил блокировки тем, что издания освещали военную операцию, формируя «у людей панические настроения» и создавая «предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка».



 

Тэги: свобода слова, цензура

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