Имена победителей конкурсного проекта «Педагогический триумф» назвали в Вологодской области

05.03.2022 [Общество]

В Вологодской области назвали имена абсолютных победителей III регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф — 2022».

В списке имена лауреатов семи престижных областных конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года России», «Педагогический дебют», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Учитель будущего» и «Навигаторы детства».

Финальный этап регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф — 2022» проходил на Вологодчине с 1 по 5 марта в очно-дистанционном формате с использованием единой электронной платформы. Участниками проекта стали 294 педагогических работника из всех муниципальных районов и городских округов Вологодской области. Оценивали выступления конкурсантов порядка 150 экспертов, победителей профессиональных конкурсов прошлых лет, представители профессиональной и родительской общественности.

Тэги: педагоги, образование, конкурс

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