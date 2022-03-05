Имена победителей конкурсного проекта «Педагогический триумф» назвали в Вологодской области

В Вологодской области назвали имена абсолютных победителей III регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф — 2022».

В списке имена лауреатов семи престижных областных конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года России», «Педагогический дебют», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Учитель будущего» и «Навигаторы детства».

Финальный этап регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф — 2022» проходил на Вологодчине с 1 по 5 марта в очно-дистанционном формате с использованием единой электронной платформы. Участниками проекта стали 294 педагогических работника из всех муниципальных районов и городских округов Вологодской области. Оценивали выступления конкурсантов порядка 150 экспертов, победителей профессиональных конкурсов прошлых лет, представители профессиональной и родительской общественности.