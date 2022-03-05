В Вологде пьяный мужчина пытался украсть мясо из закрытого на ночь павильона в торговом центре

В Вологде сотрудники ППС задержали мужчину, подозреваемого в краже.

Очевидец сообщил полицейским, что видел, как подозреваемый, разбив стекло, залез в торговый центр и пытался украсть мясо из находящегося внутри павильона. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«На допросе мужчина признался, что на преступление пошел под воздействием алкоголя. В настоящее время 15 кг мяса изъято и возвращено владельцу торговой точки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.