В Вологде пьяный мужчина пытался украсть мясо из закрытого на ночь павильона в торговом центре

05.03.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники ППС задержали мужчину, подозреваемого в краже.

Очевидец сообщил полицейским, что видел, как подозреваемый, разбив стекло, залез в торговый центр и пытался украсть мясо из находящегося внутри павильона. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«На допросе мужчина признался, что на преступление пошел под воздействием алкоголя. В настоящее время 15 кг мяса изъято и возвращено владельцу торговой точки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, магазины, мясо
Видео пресс-службы областного УМВД

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