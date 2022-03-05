Вологодские фермеры, которые выращивают овощи и картофель, получат поддержку

Власти Вологодской области решили поддержать фермеров, которые выращивают овощи и картофель. Общая сумма поддержки составит 19,4 млн. рублей.

До этого года на гранты могли рассчитывать только фермеры-животноводы

«Предоставление гранта — это возможность оказать действенную поддержку крестьянским хозяйствам, что поспособствует повышению объемов производства, улучшению качества сельскохозяйственной продукции. Глобальная цель правительства — сохранение продовольственной безопасности региона», - отметил начальник департамента сельского хозяйства и продресурсов Вологодской области Сергей Поромонов.

Для получения государственной поддержки нужно создать не менее трех новых рабочих мест. Грант необходимо потратить в течение двух лет.