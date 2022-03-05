В Вологде дорожники приступили к ямочному ремонту улиц

В Вологде в рамках ямочного ремонта дорожники приступили к ремонту участков улично-дорожной сети в разных микрорайонах города.

Большое внимание уделяется участкам на оживленных улицах областной столицы.

«В настоящий момент ямочный ремонт литым асфальтом выполнен на площади 323 м². Конкретно до конца этой недели запланировано устранение ям по адресам на улицах Щетинина, Ярославской, Галкинской, Турундаевской, Яшина, Чехова, Хлюстова, Кирова и на Пошехонском мосту. Мы всегда основательно подходим к выбору мест для ремонта, тщательно проанализировав текущую ситуацию. В рамках исполнения контракта по содержанию улично-дорожной сети подрядчик осуществляет обследование дорог на предмет разрушений асфальта. Также информация поступает от специалистов МКУ „Служба городского хозяйства“ по итогам объездов и осмотров улиц города», — рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Гостинцев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, одно из преимуществ ямочного ремонта литым асфальтом — возможность устранения локальных деформаций дорог в зимний период. Ремонт возможен только при наступлении постоянной температуры воздуха не менее +5 градусов. Как правило, к данному виду работ проступают с конца апреля и в начале мая. Ямочный ремонт крупными технологическими картами включает в себя снятие старого асфальта фрезерованием и укладку нового покрытия.