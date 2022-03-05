В Вологде дорожники приступили к ямочному ремонту улиц

05.03.2022 [Общество]

В Вологде в рамках ямочного ремонта дорожники приступили к ремонту участков улично-дорожной сети в разных микрорайонах города.

Большое внимание уделяется участкам на оживленных улицах областной столицы.

«В настоящий момент ямочный ремонт литым асфальтом выполнен на площади 323 м². Конкретно до конца этой недели запланировано устранение ям по адресам на улицах Щетинина, Ярославской, Галкинской, Турундаевской, Яшина, Чехова, Хлюстова, Кирова и на Пошехонском мосту. Мы всегда основательно подходим к выбору мест для ремонта, тщательно проанализировав текущую ситуацию. В рамках исполнения контракта по содержанию улично-дорожной сети подрядчик осуществляет обследование дорог на предмет разрушений асфальта.  Также информация поступает от специалистов МКУ „Служба городского хозяйства“ по итогам объездов и осмотров улиц города», — рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Гостинцев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, одно из преимуществ ямочного ремонта литым асфальтом — возможность устранения локальных деформаций дорог в зимний период. Ремонт возможен только при наступлении постоянной температуры воздуха не менее +5 градусов. Как правило, к данному виду работ проступают с конца апреля и в начале мая. Ямочный ремонт крупными технологическими картами включает в себя снятие старого асфальта фрезерованием и укладку нового покрытия.

Тэги: ямочный ремонт, дорожники

ТОП НЕДЕЛИ

Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине
В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест
Алексей Мордашов прилетал в Россию с Сейшельских островов на второй день военной операции

Похожие новости

В Вологде за отдельную плату ремонтируют дороги, которые находятся на гарантии

24 марта на сайте администрации был опубликован реестр гарантийных объектов в сфере городского хозяйства. Туда вошли отремонтированные дороги, дворы, благоустроенные общественные пространства, начиная с 2014 и заканчивая 2019 годом.

4702
1

40 улиц Вологды затронул за одну ночь ямочный ремонт

Дорожники вели работы по технологии литого асфальтирования. Для застывания отремонтированного участка хватает 10 минут, после чего по нему можно ездить

2220
1

Осановский проезд в Вологде отремонтирует «Магистраль»

Это будет сделано в рамках контракта на ямочный ремонт

2134
5

В Вологде потратят 7,6 млн рублей на ямочный ремонт

Гарантия на ремонт ям в Вологде будет составлять всего 12 месяцев

1425
0

В Вологодской области планируют отказаться от ямочного ремонта дорог в пользу капитального

К этому решению пришли, рассмотрев положительный опыт Череповца

1866
0

Коммунальщики ведут ямочный ремонт на центральных улицах Вологды

В плане работы стояли улицы Герцена, Предтеченская и Галкинская

1945
0

Из-за ночных морозов коммунальщикам пришлось убирать наледь

Кроме того, в Вологде продолжают ямочные ремонты

1973
0

В Череповце из-за морозов приостановили ямочные ремонты

 О ямах на дорогах череповчане могут сообщать в департамент ЖКХ по телефону 083

1508
0

В Череповце купят оборудование для ремонта улиц старым асфальтом

 Рециклер стоимостью 600 тысяч рублей придет на помощь дорожникам в начале марта

1825
1

Кохер в действии: Ленинградский мост вновь «залатали» в Вологде

Ямочный ремонт кохером завершен. Работы велись по ночам

4596
3

Работы по ямочному ремонту в Вологде ведут шесть бригад

Как сообщает городская администрация, работы идут круглосуточно

3144
5

В Вологде устранили колейность на пяти дорогах

 На все работы подрядчик дал 2 года гарантии

1466
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде открыли первый крытый скейт-парк
Имена победителей конкурсного проекта «Педагогический триумф» назвали в Вологодской области
В Вологде пьяный мужчина пытался украсть мясо из закрытого на ночь павильона в торговом центре
Вологодские фермеры, которые выращивают овощи и картофель, получат поддержку
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
В Вологде дорожники приступили к ямочному ремонту улиц
Совет солдатских матерей: «мы считаем своим гражданским долгом помочь семьям военнослужащих»
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

4012
0
05.03.2022 [БлогоVO]

Набережная VI Армии. Часть 4 / Вологда историческая. Прогулки по городу

389
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

425
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика