Вологодские СМИ сообщают о выходе на свободу экс-заместителя губернатора Николая Гуслинского

05.03.2022 [Общество]

Бывший заместитель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский с большой долей вероятности вышел на свободу. Как сообщает издание «В Точку», Гуслинский еще в декабре 2021 года покинул стены колонии и сейчас вместе с семьей проживает в Московской области. На момент публикации статьи его страница ВКонтакте указывала, что он заходил на нее час назад.    

Издание отправило запрос в УФСИН России, чтобы уточнить, действительно ли экс-заместитель губернатора области вышел на свободу.

Как сообщал NewsVo, в 2018 году Николай Гуслинский был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в 17 млн рублей. Кроме того. По приговору суда он должен был выплатить штраф в размере 84,7 млн рублей.

Правда, позже срок сократили до 6,5 лет, а размер штрафа до 39 миллионов.

Судом и следствием было установлено, что в 2012–2016 годах Гуслинский, используя служебное положение, помогал ООО «Вологодская ягода» в получении заемных денежных средств на реализацию коммерческих проектов. При его содействии фирма получила субсидию в 270,7 млн. рублей на возмещение части затрат на строительство и оборудования.

За указанные действия он получил взятку, в числе которой квартира, гаражный бокс, автомобиль, предметы мебели и другое. Всего на сумму не менее 16,9 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Тэги: взятки, колония, срок

ТОП НЕДЕЛИ

Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине
В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест
Алексей Мордашов прилетал в Россию с Сейшельских островов на второй день военной операции

Похожие новости

Бывший замначальника колонии в Шексне получил восемь лет лишения свободы за взятки

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

3566
0

Врача-терапевта призывной комиссии по Вологде и Вологодскому району будут судить за взятки

От шести призывников, освобождённых от прохождения военной службы, обвиняемый выручил больше полумиллиона рублей

2149
0

В Вологодской области сократилось количество выявленных взяточников

В России, тем временем, обратная тенденция

1178
0

Вологодский областной суд оставил без изменений решение по условно-досрочному освобождению экс-председателя избиркома Коми

В 2019 году Елену Шабаршину признали виновной в получении взятки в 1,5 млн рублей от члена правительства республики

2324
0

Экс-замначальника колонии в Шексне будут судить за взятки и злоупотребление полномочиями

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила областная прокуратура

1975
0

В Вологде 64-летний врач призывной комиссии подозревается в получении взяток

В его отношении возбуждены два уголовных дела

2596
0

В Вытегре за получение взяток осудили двух экс-сотрудников лесничества

Одного из них отправили в колонию, второй назначено условное наказание

1415
0

Преподавателя Вологодского железнодорожного техникума осудили за получение взяток и служебный подлог

Мужчина получал денежные вознаграждения от студентов, а взамен ставил им положительные оценки на экзаменах и зачеты

1465
0

Харовчанина оштрафовали за дачу взятки полицейскому

Инспектору ДПС он предложил 550 рублей, а теперь заплатит 6000 рублей

1059
0

В отношении замначальника колонии в Шексне возбудили еще одно дело о взятке

За вознаграждение он оказывал покровительство фирме, с которой колония заключала контракты на поставки швейной фурнитуры

2005
0

В Харовском районе 74-летний пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

Подозреваемый положил 550 рублей на сиденье патрульного автомобиля

1236
0

В Вытегре бывший специалист районного лесничества подозревается в получении взятки

По версии следствия, женщина получила 15 тысяч рублей от директора лесозаготовительной организации

1428
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде открыли первый крытый скейт-парк
Имена победителей конкурсного проекта «Педагогический триумф» назвали в Вологодской области
В Вологде пьяный мужчина пытался украсть мясо из закрытого на ночь павильона в торговом центре
Вологодские фермеры, которые выращивают овощи и картофель, получат поддержку
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
В Вологде дорожники приступили к ямочному ремонту улиц
Совет солдатских матерей: «мы считаем своим гражданским долгом помочь семьям военнослужащих»
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

4012
0
05.03.2022 [БлогоVO]

Набережная VI Армии. Часть 4 / Вологда историческая. Прогулки по городу

389
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

425
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика