Вологодские СМИ сообщают о выходе на свободу экс-заместителя губернатора Николая Гуслинского

Бывший заместитель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский с большой долей вероятности вышел на свободу. Как сообщает издание «В Точку», Гуслинский еще в декабре 2021 года покинул стены колонии и сейчас вместе с семьей проживает в Московской области. На момент публикации статьи его страница ВКонтакте указывала, что он заходил на нее час назад.

Издание отправило запрос в УФСИН России, чтобы уточнить, действительно ли экс-заместитель губернатора области вышел на свободу.

Как сообщал NewsVo, в 2018 году Николай Гуслинский был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в 17 млн рублей. Кроме того. По приговору суда он должен был выплатить штраф в размере 84,7 млн рублей.

Правда, позже срок сократили до 6,5 лет, а размер штрафа до 39 миллионов.

Судом и следствием было установлено, что в 2012–2016 годах Гуслинский, используя служебное положение, помогал ООО «Вологодская ягода» в получении заемных денежных средств на реализацию коммерческих проектов. При его содействии фирма получила субсидию в 270,7 млн. рублей на возмещение части затрат на строительство и оборудования.

За указанные действия он получил взятку, в числе которой квартира, гаражный бокс, автомобиль, предметы мебели и другое. Всего на сумму не менее 16,9 млн. рублей, что является особо крупным размером.