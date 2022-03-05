Региональные власти заявили о создании в Вологодской области запаса лекарств

В департаменте здравоохранения Вологодской области рассказали о резерве лекарственных препаратов в государственных аптеках «Фармации» и на уполномоченном складе.

«Мы провели анализ. На данный момент запасы по основной номенклатуре лекарственных препаратов составляют около 300 наименований. Этими препаратами мы обеспечиваем наши льготные категории граждан с сахарным диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями. Запас лекарственных средств составляет от пяти до семи месяцев, он нам позволяет прожить комфортно этот период времени, - рассказал начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников. – Что касается дорогостоящих препаратов для лечения онкологии и гематологии, на уполномоченном складе запас лекарственных препаратов составляют от двух до пяти месяцев».

В департаменте здравоохранения также заявили, что ни один из поставщиков не отказывает в поставке и отгрузке необходимых препаратов.