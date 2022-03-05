В Вологодской области по статистике на 10 женщин приходится примерно 8,5 мужчин

05.03.2022 [Общество]

По последним данным Вологдастат, в Вологодской области проживает 621 тысяча женщин, или 54% общего числа жителей. Большая часть женского населения проживает в городской местности — 459 тысяч.

«Для нашей области, как и для России в целом, характерно превышение численности прекрасного пола над численностью сильного. В целом по области на 1000 женщин приходится 854 мужчины. Стоит отметить, что устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин начинается с 40-летнего возраста», — говорится в сообщении ведомства.

Ожидаемая продолжительность жизни вологодских женщин в 2020 году составила 76,6 года (по России — 76,4) и этот показатель выше, чем у мужчин, почти на 12 лет. Средний возраст жительницы Вологодской области — 43 года.

«За последние 10 лет структура рождения детей по возрасту матери значительно изменилась. Сейчас девушки все больше настроены на карьеру и стараются самореализоваться до рождения первого ребенка. Поэтому доля детей, родившихся у женщин до 25 лет, в эти годы снизилась с 35% до 18%, одновременно увеличилась доля детей, рождённых женщинами в возрасте от 25 до 35 лет (с 55% до 59%) и старше 35 лет (с 9% до 23%)», — подсчитали статисты.  

В 2020 году в Вологодской области родились почти 11 тысяч детей.
 

Тэги: статистика, 8 марта

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