Глава Толшменского поселения Тотемского района отстранен от должности

В Тотьме районный суд отстранил от должности главу Толшменского сельского поселения Сергея Дресвянина. 31-летний чиновник подозревается в присвоении денег, подделке документов, а также служебном подлоге.

«По информации в уголовном деле, подозреваемый на протяжении последних двух лет использует служебное положение для приобретения различных товаров и не платит за них. Кредиторы обращаются в администрацию района. Он также не оплачивает коммунальные услуги по служебной квартире, продолжает заимствовать денежные средства, с частью которых не рассчитался до сих пор», - сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Суд пришел к выводу, что подозреваемый может оказать воздействие на свидетелей, фальсифицировать либо уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью и отстранил его от должности.

На период отстранения ему назначено пособие в размере прожиточного минимума.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.