Один из крупнейших мировых провайдеров Cogent отключает российских операторов

05.03.2022 [Общество]

Один из крупнейших магистральных провайдеров американский Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Компания предлагает им забрать серверное оборудование в течение месяца. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

С Cogent, по данным издания, работают «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и VK. Эксперты считают, что подобное решение может привести «к снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью и сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам».

Cogent — один из крупнейших провайдеров в мире, основан в 1999 году, штаб-квартира в Вашингтоне.

Отказ Cogent от работы с российскими провайдерами приведет к деградации связности российского сегмента интернета с мировым, объяснил один из источников «Ъ».

Он опасается, что «примеру могут последовать и другие зарубежные провайдеры».

Любое отключение магистрального провайдера может закончиться замедлением или недоступностью иностранных интернет-сервисов из российской части сети на неопределенный срок, говорит профессор EMBA «Сколково» Евгений Черешнев.

«Ситуацию можно сравнить с перекрытием шлюзов в сложной системе подачи питьевой воды — закрытие магистральных «труб» можно компенсировать другими каналами, но не бесконечно», - отметил он.

Пока не до конца понятно, какими конкретно будут последствия отключения Cogent, - добавил Евгений Черешнев, поскольку таких прецедентов в масштабах страны еще не было.

 

Тэги: провайдеры, Интернет

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