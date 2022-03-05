«Свеза»: введенные экономические санкции оказали определенное влияние на нашу деятельность

В «Свезе» заявили, что компания столкнулась с рядом трудностей из-за санкций, но на данный момент работает в штатном режиме, продукция производится и отгружается потребителям.

«Введенные экономические санкции оказали определенное влияние на нашу деятельность. Наша компания столкнулась с рядом сложностей, которые нарушили цепочки поставок на некоторые рынки. Эта нестандартная ситуация была вызвана внешними факторами. Однако наша компания обладает значительным опытом прохождения через различные кризисы. Например, во время острой фазы коронакризиса нам удалось оперативно найти решения, которые стабилизировали работу», — прокомментировали ситуацию с кризисом из-за санкций в «Свезе».

Для проработки сценариев выхода из текущей ситуации в компании был создан оперативный штаб, задача которого — обеспечить устойчивость компании. Кроме этого компания продолжит вкладываться в развитие производства и социальную сферу. Но допускает, что некоторые проекты могут быть отложены или изменены в зависимости от текущей ситуации.

«Обязательства в рамках подписанных с регионами присутствия соглашений о социально-экономическом развитии также будут выполняться», — заявили в компании.

Там говорят, что продолжат придерживаться выбранных принципов устойчивого развития. ESG-повестка остается одним из приоритетных направлений работы «Свезы». Однако в сложившихся условиях там допустили возможность изменения сроков реализации некоторых проектов в этой сфере.

«Свеза» является крупнейшим производителем березовой фанеры в России, ее комбинат располагается в том числе на территории Вологодской области. В 2018 году компания Свеза» занимала первое место в России по производству фанеры (с долей рынка 29% по данным Федеральной таможенной службы РФ); первое место в мире по производству березовой фанеры (с долей 20% по данным Федеральной таможенной службы РФ); первое место по экспорту фанеры (с долей рынка 30% по данным Федеральной таможенной службы РФ).