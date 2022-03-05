Череповецкая «Северсталь» одержала вторую победу в раунде плей-офф над московским «Динамо»

В ¼ финала Западной конференции КХЛ череповчане встречаются с московским «Динамо». Москвичи, которые проиграли первый матч, ожидаемо начали игру активней, обрушив град атак на ворота «Северстали». Череповчане выдержали этот натиск, а первая же атака «сталеваров» завершилась голом Йоонаса Наттинена. Уже на девятой минуте матча счёт был 3:0 в пользу «Северстали», голами отметились Даниил Вовченко и Дмитрий Моисеев.

Вскоре после этого «бело-голубые» собрались и сумели отыграть две шайбы, а в ворота «Северстали» вышел Владислав Подъяпольский вместо Дмитрия Шугаева.

Второй период череповчане начали в большинстве 5×3 и сумели этим воспользоваться Даниил Вовченко сделал счет 4:2. Всё, чем смогли ответить «динамовцы», это голом Вадима Шипачёва в третьем периоде. В результате матч завершился 4:3.

«Мы предполагали, что „Динамо“ начнёт очень активно. Так и получилось. Провели две хороших контратаки, забили в большинстве. Потом не скажу, что расслабились, но „Динамо“ забило и вернулось в игру. Опять же — хорошо, что забили в большинстве. Хотел бы в сегодняшней игре похвалить бригаду большинства. Третий период начали очень хорошо, уверенно, но этот гол пропустили. Нервная концовка. Хорошо, что выстояли», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

При счёте 2:0 в пользу «Северстали» серия до четырех побед переезжает в Череповец, где команды сыграют 6 и 8 марта.