Торговым сетям предложили ограничивать продажи товаров в одни руки

Минпромторг дал право торговым сетям ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Пишет РГ.

Так можно минимизировать риски, связанные с приобретением товаров перекупщиками.

По информации Минпромторга, в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары покупались «в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи». Каких товаров коснутся ограничения, сети будут решать сами.

«Ашан» уже ввел в своих магазинах ограничение по продаже ряда социально-значимых товаров в одни руки: не более 10 кг сахара (10 упаковок по 1 кг или две упаковки по 5 кг), 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли. В одни руки не будет продаваться более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп.

1 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что торговые сети согласились ограничить наценку в 5% на ряд социально значимых продуктов питания. Это овощи, молочная продукция, сахар и хлебобулочные изделия.