Роскомнадзор полностью заблокировал Facebook

04.03.2022 [Общество]

Роскомнадзор принял решение о полной блокировке Facebook. Сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве обосновали свое решение ответной реакцией на закрытие доступа к аккаунтам российских СМИ.

С октября 2020 года в Facebook зафиксировали 26 таких случаев. Под ограничения попали аккаунты телеканалов «Звезда» и Russia Today, радио Sputnik, агентства РИА «Новости», а также изданий «Газета.ру» и «Лента.ру».

Такие действия в России запрещены по закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Частичная блокировка Facebook началась в России 25 февраля. 

 

Тэги: цензура

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