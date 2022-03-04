Вологжане рассказали, какой хотят видеть площадь Революции

В Вологде Лаборатория городской среды подвела предварительные итоги опроса горожан о внешнем облике площади Революции. В общей сложности в опросе приняли участие около 1000 человек.

«Это первый этап исследования, результаты которого дают основу для дальнейшего уточнения общественного запроса на развитие центральной площади. Чтобы будущий проект отвечал этим запросам, необходимо сейчас как можно более подробно вести исследование», — рассказала куратор Лаборатории городской среды Надежда Снигирева.

Опросы показывают, что более всего вологжане ценят на площади Революции проявление истории города, собранное в одном месте; разнообразие пространств: тенистые скверы и открытые зоны; панорамные виды на архитектуру; событийность площади и удобное её местоположение. При этом площадь необходимо сделать более озеленённой, комфортной, привлекательной и интересной для времяпровождения, познакомить с историческими эпохами и объектами и вписать их в облик площади, — сообщает пресс-служба администрации города.

«Жители говорят о том, что площадь должна стать современной, но напоминать об истории, сохранять исторические слои, которые есть сегодня. При этом людям хочется видеть пространство удобным, понятным и гармоничным. Главный запрос на эту территорию как место отдыха и прогулок. Часто упоминается запрос на проявление и сохранение исторических слоев, при этом многим горожанам хочется видеть площадь современной. Это непростая, но очень интересная задача для архитекторов», — отметила руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

В настоящее время социокультурное исследование продолжается. Определен постоянный график работы Павильона городских исследований на площади Революции. В течение марта он открыт по понедельникам — с 12:00 до 14:00, по средам и четвергам — с 16:00 до 18:00, за исключением праздничных дней. Также продолжается сбор мнений с помощью онлайн-опроса.