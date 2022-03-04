Вологжане рассказали, какой хотят видеть площадь Революции

04.03.2022 [Общество]

В Вологде Лаборатория городской среды подвела предварительные итоги опроса горожан о внешнем облике площади Революции. В общей сложности в опросе приняли участие около 1000 человек.

«Это первый этап исследования, результаты которого дают основу для дальнейшего уточнения общественного запроса на развитие центральной площади. Чтобы будущий проект отвечал этим запросам, необходимо сейчас как можно более подробно вести исследование», — рассказала куратор Лаборатории городской среды Надежда Снигирева. 

Опросы показывают, что более всего вологжане ценят на площади Революции проявление истории города, собранное в одном месте; разнообразие пространств: тенистые скверы и открытые зоны; панорамные виды на архитектуру; событийность площади и удобное её местоположение. При этом площадь необходимо сделать более озеленённой, комфортной, привлекательной и интересной для времяпровождения, познакомить с историческими эпохами и объектами и вписать их в облик площади, — сообщает пресс-служба администрации города.  

«Жители говорят о том, что площадь должна стать современной, но напоминать об истории, сохранять исторические слои, которые есть сегодня. При этом людям хочется видеть пространство удобным, понятным и гармоничным. Главный запрос на эту территорию как место отдыха и прогулок. Часто упоминается запрос на проявление и сохранение исторических слоев, при этом многим горожанам хочется видеть площадь современной. Это непростая, но очень интересная задача для архитекторов», — отметила руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

В настоящее время социокультурное исследование продолжается. Определен постоянный график работы Павильона городских исследований на площади Революции. В течение марта он открыт по понедельникам — с 12:00 до 14:00, по средам и четвергам — с 16:00 до 18:00, за исключением праздничных дней. Также продолжается сбор мнений с помощью онлайн-опроса.

Тэги: площадь Революции, реконструкция, опрос

ТОП НЕДЕЛИ

Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине
В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест
Алексей Мордашов прилетал в Россию с Сейшельских островов на второй день военной операции

Похожие новости

Экскурсия-дискуссия в Вологодскую филармонию состоится 19 февраля

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация

980
0

В Вологде объявлен онлайн-опрос о будущем преображении площади Революции

Пожелания вологжан принимаются в Лаборатории городской среды

1618
0

Бесплатная экскурсия пройдет на площади Революции в Володе 18 декабря

Экскурсовод познакомит вас с историей площади и предложит обсудить ее настоящее и будущее

1087
0

Сергей Воропанов предложил вологжанам высказывать идеи реконструкции площади Революции

Мэр Вологды надеется, что деньги на реконструкцию парадной площади Вологды удастся найти

1385
0

Мобильный офис Лаборатории городской среды открылся на площади Революции в Вологде

Это оффлайн-площадка для сбора мнений жителей, которые по каким-либо причинам не могут принять участия в обсуждении городской среды в онлайн-формате

1625
0

В Вологде отремонтируют площадь Революции

Свои предложения по реконструкции площади вологжане могут оставить в Лаборатории городской среды

1122
0

"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов

На выполнение первого этапа работ по благоустрйоству площади Революции необходимо около 50 млн рублей

7499
14

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжане рассказали, какой хотят видеть площадь Революции
В Череповце кафе на улице Боршодской могут наказать за нарушение антиковидных ограничений
В Росгвардии «не представляют возможным» ответить на вопрос о присутствии их сотрудников в Украине
Алексей Мордашов заявил о сохранении загрузки производственных мощностей в новых условиях
В Вологде пройдет VIII Международный фестиваль «Город ремесел»
Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына
Минобороны: в Украине гуманитарная катастрофа
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3907
0
04.03.2022 [БлогоVO]

После вмешательства органов прокуратуры области в Бабушкинском районе восстановлен доступ граждан к водоразборным колонкам

348
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

325
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика