Минобороны: в Украине гуманитарная катастрофа

В Министерстве Обороны заявили, что в Украине происходит гуманитарная катастрофа.
Об этом 4 марта заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишут Известия
Всех тяжелее приходится людям в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.
«В указанных городах сегодня налицо практически гуманитарная катастрофа», — сказал Мизинцев.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины.